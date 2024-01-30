الثلاثاء، 18 رجب 1445 ، 30 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فرنسا تخفض قواتها العسكرية في 3 دول إفريقية بشكل كبير.. التفاصيل

قوات فرنسية
قوات فرنسية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قررت السلطات الفرنسية، تخفيض عدد قواتها العسكرية في الغابون والسنغال وساحل العاج بشكل كبير.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن القرار اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ديسمبر الماضي ويتم تنفيذه حاليا.اضافة اعلان


فرنسا تخفض قواتها في إفريقيا


جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "لو موند"، حيث قرر ماكرون تخفيضا كبيرا في عدد الوحدات العسكرية في الغابون والسنغال وساحل العاج خلال المجلس العسكري الذي انعقد منتصف ديسمبر.
يشار إلى أن عملية خفض عدد العسكريين قد بدأت بالفعل في معظم القواعد الفرنسية في هذه البلدان، ولكن من المتوقع أن تتسارع هذا العام.

وبحسب الخطط التي أوردتها الصحيفة، من الممكن خفض عدد القوات الفرنسية في عواصم الغابون والسنغال وساحل العاج إلى نحو 100 في كل مدينة من المدن الثلاث، حيث ستؤدي مهام الدعم بشكل أساسي.

تمركز القوات الفرنسية


ووفقا للصحيفة، كان يتمركز حتى وقت قريب 350 جنديا فرنسيا في قواعد ليبرفيل وداكار عاصمتي الغابون والسنغال، و950 جنديا في ساحل العاج أبيدجان.

وكما نقلت الصحيفة عن مكتب الرئيس الفرنسي، فمن المخطط أن يتغير عدد الوحدات الفرنسية في هذه البلدان من وقت لآخر حسب "احتياجات الشركاء" في فترة زمنية معينة.

وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن عدد الوحدات الفرنسية في جيبوتي وتشاد (1500 جندي في كل دولة) لن يتغير.

اقرأ أيضا

بلومبيرغ: الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض عقوبات ضد هذه الدولة

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة وتنديدها بالهجوم على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية

غزة الآن.. استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال المتواصل

القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل الهجوم على قاعدة الدعم اللوجستي في البرج 22

3 دول تتعرض لزلازل قوية تعدت 5 درجات على مقياس ريختر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GEdWIsdX0AEISS5 7:08 م الإثنين، 22 يناير 2024

وزير الخارجية يبحث مجالات التعاون مع نظيره الفرنسي

طفلة مولودة 2:45 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

دولة أوروبية تسجل أدنى معدل مواليد منذ ٨٠ عاما.. لهذا السبب

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2024-01-28 at 11.02.30 PM
12:05 ص الإثنين، 29 يناير 2024

أول تعليق من "بايدن" على قتل 3 جنود أمريكيين في قاعدة التنف

الأونروا
10:13 م الأحد، 28 يناير 2024

الخارجية الفلسطينية: تعليق تمويل الأونروا ودعم المحتل في إبادة شعبنا عقوبات جماعية وازدواجية معايير

رئيس أوكرانيا
9:57 م الأحد، 28 يناير 2024

بزعم شراء أسلحة.. قضية فساد كبرى في أوكرانيا بقيمة 40 مليون دولار

طائرة مسير
8:06 م الأحد، 28 يناير 2024

أول رد من الحكومة الأردنية على مقتل 3 عسكريين أمريكيين بطائرة مسيرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

تعليم النماص
9:04 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس النماص.. غداً الأربعاء

وزارة الداخلية
8:00 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. "صنّع متفجرات واستهدف رجال الأمن".. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالشرقية

النيابة العامة - السجن
7:07 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. السجن وغرامة 10 ملايين ريال.. النيابة تحذر من ارتكاب هذه الجريمة

برد حائل
6:00 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. تصل لتساقط الثلوج.. تحذير من الأرصاد على معظم المناطق حتى الجمعة المقبلة

البصمة لحضور الموظفين
5:39 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

بدء تطبيق البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف بجميع مدارس التعليم العام بالمملكة

الصحة - غرفة عمليات - قياس القلب ممارس صحي - - الممارسات الصحية
5:18 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

الصحة تعلن عن شروط وضوابط صرف بدل التميز للممارسين الصحيين