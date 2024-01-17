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دولة أوروبية تسجل أدنى معدل مواليد منذ ٨٠ عاما.. لهذا السبب

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سجلت فرنسا أدنى معدل ولادات حيث شهدت ولادة 678 ألف طفل في عام 2023، أي أقل بنسبة 6.6 في المائة من عدد المواليد في العام السابق.

فرنسا سجلت أدنى عدد من الولادات:

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ويعد هذا الرقم أدنى عدد من الولادات سنوياً منذ 1946، وقد بلغ عدد سكان البلاد أكثر من 68.4 مليون نسمة في الأول من يناير 2024، أي بزيادة 0.3 في المائة على مدى عام واحد.

وشهد عام 2023 أيضاً 631 ألف حالة وفاة، بانخفاض 6.5 في المائة مقارنةً بـ2022، وهو عام طبعته جائحة كورونا ونوبات حر شديد.

وكان نمو السكان الفرنسيين مدفوعاً أيضاً بصافي الهجرة (المقدَّر بـ+183 ألف شخص)، وهو الفرق بين عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد وأولئك الذين يغادرونها.

سبب تراجع الولادات



ويُعزى تراجع الولادات في فرنسا بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في معدل الخصوبة، الذي بلغ 1.68 طفل لكل امرأة العام الماضي مقارنةً بـ1.79 في عام 2022.

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