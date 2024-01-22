الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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وزير الخارجية يبحث مجالات التعاون مع نظيره الفرنسي

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وزير الخارجية يلتقي نظيره الفرنسي
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 التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، ستيفان سيجورنيه.اضافة اعلان

 اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي


وذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، المنعقد في بروكسل.
 وفي بداية اللقاء، هنّأه سمو وزير الخارجية، بمناسبة توليه مهام عمله وزيراً لأوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.

بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا


وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
 حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.

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