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قرار موجع من بريطانيا ضد قطعان المستوطنين في دولة الاحتلال

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وزير خارجية بريطانيا
أ أ
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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن بلاده قررت حظر دخول المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

استهداف المدنيين:اضافة اعلان


وكتب كاميرون في منشور عبر منصة x: "إن المستوطنين المتطرفين من خلال استهدافهم وقتلهم للمدنيين الفلسطينيين، يقوضون الأمن والاستقرار لكل من دولة الاحتلال والفلسطينيين. ويجب على دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه".

وأضاف: "نحن نمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلادنا لا يمكن أن تكون موطنا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية".

وقبل أيام، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أيضا أن باريس تدرس فرض عقوبات خاصة بها على الجهات المتورطة في أعمال عنف بالمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.

الأراضي البلجيكية:


والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أن حكومته ستمنع المستوطنين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية من دخول الأراضي البلجيكية.

وأشار إلى أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في أعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بدء تنفيذ سياسة جديدة تجاه المتورطين في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية، مبينا أنه سيتم تنفيذ سياسة تقييد التأشيرات للأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف، أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية.

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