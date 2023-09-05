الأربعاء، 21 صفر 1445 ، 06 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

بعد محاصرتها.. فرنسا تجري مفاوضات مع جيش النيجر لسحب جزء من قواتها

جيش فرنسا في النيجر
جيش فرنسا في النيجر
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

بعد أن أعلن الجيش النيجري وضع القوات الفرنسية تحت المراقبة وفرض طوق حول قواعدهم، أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن باريس بدأت مباحثات مع جيش النيجر لسحب جزء من قواتها العسكرية من النيجر، حيث تحتفظ هناك بنحو 1500 جندي.

انسحاب بعض العناصر العسكرية الفرنسية


وقالت صحيفة "لوموند" اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر فرنسية مطلعة إن "المناقشات بدأت بشأن انسحاب بعض العناصر العسكرية الفرنسية".

وأضاف مصدر بوزارة الدفاع الفرنسية أن هناك "مناقشات بين العسكريين لتسهيل حركة الأصول العسكرية الفرنسية المجمدة منذ تعليق التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب".

وونقلت الصحيفة عن مصدر لم تذكر هويته أن فرنسا تجري مباحثات مع جيش النيجر، وليس مع المجلس العسكري الحاكم، وأن باريس ستستمر في عدم الاعتراف بالحكومة الحالية، وتدعو لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.

مباحثات جارية


من جانبه أكد رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري في النيجر، محمد الأمين زين، أمس الاثنين أن هناك "مباحثات جارية" لانسحاب القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد "بسرعة".

اقرأ أيضا

ضبط 19 رجلًا وامرأة متلبسين بممارسة الرذيلة في دولة خليجية

القرار خلال أيام.. حكومة الهند تدرس تعديل اسم الدولة لـ"بهارات"

الإعصار "هايكوي" يدفع الصين لتعليق 515 قطارًا و23 خطًا بحريًا للركاب

اعتقالات ومداهمات.. حاخام متطرف يقود اقتحام المستوطنين لـ"الأقصى"

أدت إلى تخلص بعضهم من حياته.. معلمو كوريا يحتجون على مضايقات الطلاب

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-09-02 at 7.09.48 PM 7:39 م السبت، 02 سبتمبر 2023

قرار فوري وعاجل بطرد السفير الفرنسي من النيجر

السفارة الفرنسية في النيجر 1:30 ص السبت، 02 سبتمبر 2023

لطرد السفير.. قوات الأمن تواصل محاصرة مقر السفارة الفرنسية في النيجر

إيمانويل ماكرون 11:22 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

"ماكرون" يُفجر مفاجأة: أتحدث مع رئيس النيجر "بازوم" بشكل يومي

انقلاب النيجر 1:54 ص السبت، 26 أغسطس 2023

المجلس العسكري في النيجر يدعو قادته إلى التأهب.. ماذا يجري؟

اقرأ أيضا

حميدتي
9:39 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تسجيل صوتي غريب.. قائد الدعم السريع يدعو الجيش السوداني لهذا الأمر

قصر معاشيق الرئاسي بعدن
5:17 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

حكومة اليمن: نثمن جهود المملكة ومسقط لإحلال السلام

سقوط خزان طائرة
1:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

مشهد مروع.. سقوط خزان وقود خاص بمقاتلة تركية في موقف سيارات

WhatsApp Image 2023-09-05 at 12.03.23 AM
12:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

حبات البرد تتساقط بكثافة على منازل الأمريكيين في مينيسوتا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اعلانات-المشاهير
11:07 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

دراسة: الجمهور في المملكة لا ينخدع في إعلانات المشاهير

العمال
10:49 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

سوق المملكة أسهم في خلق بيئة آمنة للعمالة الأجنبية

علم المملكة
10:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

موعد إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات بالمملكة

أهم 10
9:34 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. مصير حساب المواطن وعقوبة "فزعة" الزميل لزميله في العمل

أخطار العودة للعمل
9:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكّن المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل

الراتب
9:02 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"أم القرى": صرف بدل ترحيل للفرد في 6 حالات.. تعرف عليها