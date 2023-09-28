عُماني يكشف مفاجأة بعد محاولة وافدَيْن إنهاء حياته شنقا

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كشف أحد المواطنين في سلطنة عمان عن سبب إقدام وافدين، حاولا إنهاء حياته شنقا، لكن كتبت له النجاة، وتم الإطاحة بهما.





عماني يتعرض لمحاولة قتل:

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مقتل دبلوماسي عماني:

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المرصد" العمانية، عن المواطن حمد السعيدي، أن ذلك حدث ذلك بعد أن كشفت سر بيعي لأرض قبل أسبوع لدى العامل في محل الحلاقة، مينا أن الطمع والدافع المالي هو المشكلة.وقد استطاع السعيدي أن ينجو من شخصين من جنسية آسيوية حاولا أن يلفان على رقبته بحبل ليشنقانه ، لكن تم الإمساك بهما بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية.فيما أعرب عدد من النشطاء العمانيين على منصة "إكس" عن فرحتهم بنجاة المواطن العماني، حيث كتب أحدهم :" الحمد لله على سلامته.. أحيانا من طيب وحسن الشخص مساعدة الآخرين فاحذر أيها الطيب الوقوف للغرباء خصوصًا من تلك الجنسية".وفي وقت سابق، شهدت سلطنة عمان واقعة مروعة، حيث أعلنت سفارة السلطنة بالقاهرة عبر الشؤون القانونية التابعة لها، عن متابعتها التحقيقات والتحريات التي تجريها السلطات الأمنية المصرية، عقب العثور على جثة هود سيف حمد العدوى 50 عاماً "دبلوماسي عماني" وبها 11 طعنة بأجزاء متفرقة من جسده.وقد تم ذلك داخل شقته بشارع جامعة الدول العربية التابع لأحد الأحياء الراقية بحي المهندسين بمحافظة الجيزة.