من بينها 5 دول خليجية.. إيران تلغي تأشيرة الدخول عن مواطني 33 دولة

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أعلن وزير الثقافة الإيراني عزت الله ضرغامي موافقة حكومة إيران على إلغاء تأشيرة الدخول من طرف واحد عن مواطني 33 دولة لدخول البلاد.
إيران تلغي تأشيرة الدخول لـ 33 دولة:
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وبحسب منشور كتبه الوزير ضرغامي على منصة "إكس" فإن الهدف من خلال إلغاء التأشيرة تنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة، منوها أن السياحة حق لكل مواطني العالم ونفتح أبواب إيران أمامهم.
وتضمنت قائمة الدول الـ 33 ، كلا من المملكة والكويت ، قطر، البحرين، الإمارات، لبنان، تونس ودول أخرى.
وزير خارجية المملكة ونظيره الإيراني:
من ناحية أخرى التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان في العاصمة السويسرية جنيف.
وبحث وزير الخارجية، مع نظيره الإيراني، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وكان وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد وصل إلى سويسرا في تاسع جولاته من المباحثات الدبلوماسية الدولية، والتي كان آخرها في كندا.
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