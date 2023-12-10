حريق هائل يلتهم خزانات مصفاة إيرانية

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ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران، اليوم الأحد أن النيران اندلعت في خزانات المصفاة الواقعة بمنطقة برجند الاقتصادية الخاصة شرق إيران.





اندلاع حريق في خزانات مصفاة إيرانية:

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انفجار بمصفاة غاز إيرانية:

مصفاة بندر عباس:

30 تفجيرا في إيران:

وقالت وكالة (إرنا) للأنباء أنه تم إرسال رجال الإطفاء لإخماد الحريق في المصفاة الصغيرة حيث أمكنت رؤية الدخان من على بعد عدة كيلومترات.وفي سبتمبر الماضي وقع انفجار في مصفاة بندر عباس جنوبي إيران، بعد تسرب للغاز، بحسب ما ذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية.وأوضحت الوكالة أن التسرب أدى إلى انفجار مكثفات غاز في المصفاة، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران.ولم تعلن الجهات الرسمية تأكيدا للأمر بعد، ولم ترد تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بالإنتاج بسبب الانفجار أو عن وقوع قتلى أو مصابين.وكانت مصفاة بندر عباس قد شهدت أيضا في 10 يوليو الماضي، حريقًا ضخمًا، نتيجة اشتعال النيران في خزانات تحتوي على منتجات نفطية، وسط مخاوف من انفجار الخزانات القريبة.وأعلنت شركة آفتاب لتكرير النفط، المملوكة للدولة في إيران، أن النيران اشتعلت في ثلاث خزانات للمنتجات النفطية، بمنطقة صناعية داخل مدينة بندر عباس الساحلية، الواقعة جنوب البلاد.كما أعلنت المخابرات الإيرانية في وقت سابق أنها أحبطت 30 تفجيرا بشكل متزامن في طهران واعتقلت 28 شخصا.وأكدت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أنه تم إفشال المخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في 30 نقطة مزدحمة بالعاصمة.