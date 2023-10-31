استقالة مسؤول أممي كبير بسبب فشل الأمم المتحدة في منع الإبادة الجماعية بغزة

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قدم مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك استقالته يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، وذلك احتجاجاً على فشل الأمم المتحدة في منع "الإبادة الجماعية" التي تحدث أمام أعينها في غزة، حسبما ذكر في استقالته المسببة. اضافة اعلان





مخيم جباليا

كانت غارة جوية نفذتها قوات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، اليوم، قد خلفت استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، وقالت وزارة الصحة إن عدد الضحايا في مجزرة جباليا قد يكون الأكبر، وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني.

وقال رئيس قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الإندونيسي في غزة إن هناك عشرات الشهداء والإصابات إثر قصف استهدف مخيم جباليا شمالي غزة، بينما تواصل عناصر الدفاع المدني انتشال الجثث والجرحى من تحت الأنقاض.



100 شهيد حتى الآن

المتحدث قال في إحصائية أولية إن هناك أكثر من 100 شهيد، ولا يزال إحصاء عدد الضحايا متواصلاً، حيث إن هناك مئات الفلسطينيين تحت أنقاض المنازل التي دمرها طيران الاحتلال في مجزرة جباليا.



فشل منع الإبادة الجماعية

مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك قال في استقالته التي تقدم بها إن الأمم المتحدة فشلت في منع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ويؤكد أن هيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوبي الإسرائيلية.



يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه منظمة الصحة العالمية إن غزة تواجه "كارثة وشيكة في الصحة العامة"، وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.