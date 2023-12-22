عاجل.. مجلس الأمن يتخذ قراراً بشأن حرب غزة

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اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا بشأن الأوضاع في غزة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق. اضافة اعلان





تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية



أمريكا وروسيا تمنعان عن التصويت على قرار بششأن غزة



منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار



وفي جلسة خاصة له اليوم الجمعة، تبنى مجلس الأمن قرارًا يطالب دولة الاحتلال و"حماس" بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو أيضا الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين منسق لتسليم هذه المساعدات.وحسب وكالة "كونا" للأنباء فقد اعتمد مجلس الأمن القرار "2722" بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها بموافقة 13 عضو في المجلس، فيما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.ويدعو القرار إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وواسع النطاق، فضلا عن تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية".وينص القرار على أن مجلس الأمن الدولي يطلب من الأمين العام للمنظمة تعيين “منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار” من أجل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.وطالب مجلس الأمن الدولي من المنسق "إنشاء آلية أممية على وجه السرعة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست أطرافا في النزاع.