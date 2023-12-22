قوافل المملكة.. أعداد كبيرة من الشاحنات الإغاثية تستعد لدخول غزة (فيديو)

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وصلت أعداد كبيرة من الشاحنات الإغاثية، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى معبر رفع المصري استعدادًا لدخول غزة. اضافة اعلان

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.





سكان غزة بأكملهم يواجهون أزمة جوع عالية المستوى



في الوقت نفسه، أفاد تقرير لبرنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم، الخميس, أن كل شخص يعيش في قطاع غزة الذي يشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلاً منذ السابع من أكتوبر الماضي، يواجه مستوى عالٍ من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأسابيع الستة المقبلة.وذكر التقرير الصادر عن لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن نسبة الأسر المتأثرة بارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة هي الأكبر المسجلة على الإطلاق على مستوى العالم.





تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة



لم يعد هناك مستشفيات عاملة في شمال قطاع غزة



وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل متسارع منذ عدوان إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في السابع من أكتوبر أدى لتدمير مناطق واسعة من القطاع الساحلي في الأسابيع التالية.وارتفعت نسبة الأسر التي عانت من مستويات "جوع حادة" من 38 إلى 56 بالمئة، وفق "تقييم الأمن الغذائي" الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في غزة، والمنشور بتاريخ 14 ديسمبر، وهناك 9 من كل 10 أسر في شمال غزة و2 من كل 3 أسر في جنوب غزة أمضوا يومًا كاملاً وليلة واحدة على الأقل بدون طعام، وفق "تقييم الأمن الغذائي" المنشور في 6 ديسمبر.فيما أكدت منظمة الصحة العالمية, أنه لم يعد هناك مستشفيات عاملة في شمال قطاع غزة، واصفةً مشاهد مرضى متروكين دون طعام وماء بأنها "لا تُحتمل".