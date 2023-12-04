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عاجل.. حرق سيارة مسؤول وإطلاق نار أمام مدرسة ثانوية .. ماذا يحدث في الكويت؟

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المضبوطات
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وقعت عدة حوادث مثيرة في الكويت، والتي أدت إلى تصريح وتعليق مباشر من وزارة الداخلية الكويتية على إحدى هذه الحوادث.

حرق سيارة مسؤول بالكويت:



وكان من بين هذه الحوادث ما أعلنته وزارة الداخلية الكويتية أن منفذي حريق مركبة المستشار سلطان بورسلي قد وقعوا في قبضة رجال الأمن.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي في إدارة مباحث محافظة العاصمة وإدارة مكافحة جرائم المال، من حل لغز الحريق العمد لإحدى مركبات المستشار سلطان بورسلي، بعد تمكنها من القبض على منفذي الحريق.

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وأضافت الوزارة أنه تم تكثيف عمليات البحث والتحري حول الواقعة وجمع الأدلة ومعرفة تحركات المتهمين وبالاستعانة برجال القوات الخاصة أسفر ذلك عن ضبط المتهمين بعد استصدار الإذن اللازم من قبل النيابة العامة المختصة.

وأوضحت أن المتهمين من أرباب السوابق وتم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية ومبالغ نقدية كانت بحوزتهم.

ونوهت أنه جاري استكمال التحريات حول الواقعة وإحالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة.

كما أكدت الوزارة أنها كانت تعمل بصمت لرصد الجناة حتى لا تؤثر على عملية التحري والوصول إلى الجناة، ومشيرة إلى أن رجال وزارة الداخلية دائماً على يقظة ويقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلد والتعدي على حقوق الآخرين.

إطلاق نار أمام مدرسة:



في سياق آخر تمكن رجال مباحث قطاع الأمن الجنائي، من ضبط قائد سيارة رباعية أطلق النار أمام مدرسة ثانوية في منطقة عبدالله المبارك وضبط السلاح المستخدم بالواقعة.

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