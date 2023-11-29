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دخلت بحيلة ماكرة.. إحباط تهريب آلاف الزجاجات من "أم الخبائث" في دولة خليجية

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مخدرات
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تمكن مفتشون بجمارك ميناء الشويخ  في الكويت من ضبط مايقرب 2183 زجاجة من المسكرات.

إحباط دخول خمور بالكويت:

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وبحسب ما ذكرته صحيفة"الجريدة"، فقد خبأت في مولد كهربائي كبير قادم من دولة خليجية عبر جمارك ميناء الشويخ.

ونقلت عن نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية أسامة الشامي، أنه وصل إلى جمارك ميناء الشويخ مولد كهربائي كبير قادم من إحدى الدول الخليجية.

خمور في مولد كهربائي:


وأوضح أن مفتشي جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا - مراقبة التفتيش والاستيداع راودتهم الشكوك في ذلك المولّد الكهربائي، وأحالوه إلى جهاز الكشف الإشعاعي الذي أوضح وجود اختلاف بالكثافات داخل المولد.

 وفي التفاصيل أيضا فقد تم فتحه بمساندة قوة الإطفاء العام، حيث عثر على عدد ما يقرب 2183 زجاجة مشروبات روحية مخبأة بداخله.

وأشار إلى أنه تم ضبط المتهم وتسليمه إلى جهات الاختصاص، موجها الشكر إلى رجال الجمارك على الجهود الحثيثة في التصدي لكل عمليات التهريب للممنوعات مهما كان شكلها او نوعها.

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