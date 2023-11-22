الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام (التفاصيل)

download (1)
هدنة في غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت وزارة الخارجية القطرية عن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين دولة الاحتلال و"حماس".اضافة اعلان

التوصل لهدنة إنسانية في غزة

وأكدت أن الجهود أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال ٢٤ ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد.


تبادل 50 من الأسرى

وأوضحت أن الاتفاق يشمل تبادل ٥٠ من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

دخول القوافل الإنسانية والمساعدات لغزة

وأضافت أن الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
وأكدت استمرار دولة قطر في مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن بهذا الصدد الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة وصولاً إلى هذا الاتفاق.

اقرأ أيضا

تنزيل
2:43 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

استهداف قاعدة أمريكية في العراق بصاروخ باليستي

طائرة مسير
2:42 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

إطلاق النار على طائرة مسيرة وسط عاصمة عربية

أرشيفية
12:52 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الاحتلال يسقط طائرة تابعة له عن طريق الخطأ

غزة
10:11 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

شهداء وجرحى في قصف لمنازل ومدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة

اقرأ أيضا

نائب رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد قيادات العمليات المشتركة الكندية

رئيس جنوب إفريقيا: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة

حكم قضائي بحبس وزير سابق بدولة خليجية 7 سنوات

الحكومة اليمنية: تخلّي المجتمع الدولي عن ردع الحوثي وراء القرصنة البحرية

شاهد.. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على الفرقة 20 بشرق دارفور

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن يخرج عن صمته 6:25 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

مجلس الأمن يخرج عن صمته ويوافق على هدن إنسانية في غزة

اقتحام مجمع الشفاء الطبي 6:53 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة

download 4:47 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

سفراء "التعاون الإسلامي" يطالبون بوقف العدوان على غزة

تشييع شهداء غزة 11:42 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

استشهاد 131 فلسطينيًا في القصف المستمر على قطاع غزة

اقرأ أيضا

سقوط طائرة عسكرية أمريكية
10:56 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

سقوط طائرة عسكرية أمريكية عملاقة في البحر (فيديو)

المساعدات
10:34 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

10 دول تتصدر قائمة مساعدات المملكة خلال 2023

تشييع شهداء غزة
9:43 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

13 ألف شهيد.. الكشف عن آخر حصيلة لضحايا العدوان على غزة

فيضانات الصومال
5:30 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

الأكبر في تاريخه.. تضرر 1.7 مليون شخص جراء فيضانات الصومال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى