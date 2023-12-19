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صدمة داخل المخابرات الأمريكية .. ماذا حدث في خزانتها السرية؟

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المخابرات الأمريكية
أ أ
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كشفت صحيفة "بوليتكو" عن اختفاء أحد أكبر أسرار الأمن القومي الأمريكي وهو ملف سري للغاية يحتوي على معلومات تتعلق بروسيا.

رعب جاخل المخابرات الأمريكية بسبب كبر حجم الملف:اضافة اعلان


وأوضحت الصحيفة أن ذلك تسبب في رعب داخل المخابرات الأمريكية لأن الملف كبير وسُمكه 25 سنتيمتر ويتكون من عدة مئات من الصفحات وموجود داخل مقر وكالة المخابرات المركزية نفسها في ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وأضافت: "لم يتم نسخ المجلد في مجلدات أخرى ولا نسخه إلكترونياً بسبب سريته العالية خوفاً من تسرب محتوياته، وكان الملف خاضعاً لحراسة مشددة وموجود في خزنة فولاذية داخل خزنة ضخمة ولا يمكن أن يضيع أو يختفي هكذا ببساطة.

وتسود حالة من الرعب داخل المخابرات الأمريكية  بسبب اعتقادهم بوجود عملاء داخلهم (ربما روس) تمكنوا من سرقته وإخفاءه وربما إتلافه إلى الأبد.

روسيا حاولت اغتيال عميل سابق:


في وقت سابق، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن محاولة روسيا اغتيال عميل سابق منشق عن الأجهزة الأمنية الروسية يعيش داخل الأراضي الأمريكية، في تجاوز للخطوط الحمراء التي تجنبها الرئيس فلاديمير بوتين سابقا.

ويلاحق بوتين من يعتبرهم "الأعداء في الخارج"، ويبدو أن عملاء استخباراته على استعداد لتجاوز الخط الذي تجنبوه سابقا، بعد محاولة قتل "مخبر مهم" للحكومة الأمريكية على أراضي الولايات المتحدة.

وقال مارك بوليميروبولوس، وهو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأشرف على عمليات في أوروبا وروسيا "لقد اختفت الخطوط الحمراء منذ فترة طويلة بالنسبة لبوتين، يريد كل هؤلاء موتى".

وكان هدف العملية السرية، ألكسندر بوتييف، وهو ضابط مخابرات روسي سابق كشف عن معلومات هامة لمكتب التحقيقات الفيدرالي على مدى سنوات، ويعيش في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وساعدت المعلومات التي قدمها لمكتب التحقيقات الفيدرالي في الكشف عن 11 جاسوسا روسيا يعيشون تحت غطاء عميق في الضواحي والمدن على طول الساحل الشرقي في عام 2010.

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