خطوة مفاجئة.. زيلينسكي يقيل وزير دفاعه ويعين مسلما بدلا منه

نهج جديد:



حرب شاملة:





وزير الدفاع:

قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيليسنكي إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، وعين مكانه وزيرا مسلما وهو رستم أوميروف.ودعا الرئيس الأوكراني إلى نهج جديد في الوزارة، في خطوة مفاجئة فيما تدخل الحرب مع روسيا شهرها التاسع عشر، وفق ما نقلته وكالة "وكالة الصحافة الفرنسية".وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية: أمضى ريزنيكوف أكثر من 550 يوما في حال من الحرب الشاملة. أعتقد أن الوزارة تحتاج إلى نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع.كما أعلن الرئيس الأوكراني السياسي رستم أوميروف وزيراً جديداً للدفاع، وقال: "سيكون أوميروف على رأس وزارة الدفاع وأتوقع أن يدعم البرلمان هذا المرشح".شغل ريزنيكوف منصب وزير الدفاع منذ نوفمبر 2021، ولعب دورا في حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لدعم جهودها الحربية.