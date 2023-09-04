الثلاثاء، 20 صفر 1445 ، 05 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

خطوة مفاجئة.. زيلينسكي يقيل وزير دفاعه ويعين مسلما بدلا منه

322164
وزير الدفاع الأوكراني المقال
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيليسنكي إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، وعين مكانه وزيرا مسلما وهو رستم أوميروف.

نهج جديد:

ودعا الرئيس الأوكراني إلى نهج جديد في الوزارة، في خطوة مفاجئة فيما تدخل الحرب مع روسيا شهرها التاسع عشر، وفق ما نقلته وكالة "وكالة الصحافة الفرنسية".

حرب شاملة:

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية: أمضى ريزنيكوف أكثر من 550 يوما في حال من الحرب الشاملة. أعتقد أن الوزارة تحتاج إلى نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع.

كما أعلن الرئيس الأوكراني السياسي رستم أوميروف وزيراً جديداً للدفاع، وقال: "سيكون أوميروف على رأس وزارة الدفاع وأتوقع أن يدعم البرلمان هذا المرشح".


وزير الدفاع:


شغل ريزنيكوف منصب وزير الدفاع منذ نوفمبر 2021، ولعب دورا في حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لدعم جهودها الحربية.



اقرأ أيضا

مشهد مروع.. سقوط خزان وقود خاص بمقاتلة تركية في موقف سيارات

حبات البرد تتساقط بكثافة على منازل الأمريكيين في مينيسوتا

فرنسا من الداخل.. إنهاء حياة امرأة على يد زوجها كل 3 أيام

تجدد الاشتباكات في مدينة مالمو السويدية بعد حرق نسخة من القرآن

مصرع 7 أشخاص وإلغاء رحلات القطار بسبب السيول في دولة عربية (صور)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

قذائف يورانيوم أوكرانية 12:08 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

روسيا تهدد أوكرانيا بتدمير هذه النوعية من القذائف.. ما علاقة اليورانيوم؟

Capto_Capture 2023-09-01_02-18-41_AM 2:21 ص الجمعة، 01 سبتمبر 2023

مصنوعة من الورق .. معلومات لن تصدقها عن مسيرة أوكرانية دمرت طائرات روسيا

طائرات اوكرانيا 9:53 م السبت، 26 أغسطس 2023

تصادم طائرات غرب كييف ومقتل 3 طيارين أوكرانيين .. ماذا حدث؟ (فيديو)

دميتري ميدفيديف 5:23 م السبت، 26 أغسطس 2023

روسيا: الغرب يدفع نحو حرب عالمية ثالثة

اقرأ أيضا

TR2J_kKW
7:18 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

حكم عراقي بعدم دستورية التصديق على اتفاقية مع الكويت.. ما الأمر؟

سفارة الكويت
6:05 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

بيان تحذيري عاجل من سفارة الكويت بالمملكة لمواطنيها.. ما الأمر؟

الرئيس الإيراني
4:25 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

الرئيس الإيراني يدعو لاستخدام الإمكانات المتوفرة لتطوير التعاون مع المملكة

تحطم مروحية
2:44 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

تحطم مروحية للقوات البحرية الباكستانية ومقتل طاقمها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:12 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات

أهم 10
10:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

زلزال
9:20 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

التأمين على سيارتك
8:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي