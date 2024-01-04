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شلل بالقارة العجوز.. الثلوج تعطل المدارس وحركة السير

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الثلوج في أوروبا
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 علقت مئات السيارات اليوم في السويد والدنمارك بسبب تساقط الثلوج بغزارة جراء موجة البرد التي تضرب المنطقة، بينما تم إلغاء العديد من رحلات القطارات في النرويج.اضافة اعلان

تساقط الثلوج في أوروبا


 وذكرت السلطات السويدية أنه تم إرسال أفراد من الجيش لدعم فرق الإنقاذ في جهودها لمساعدة سائقي السيارات العالقين بين هوربي وكريستيانستاد في مقاطعة سكين في جنوب البلاد، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 5 درجات مئوية تحت الصفر .
 وأفادت إدارة النقل السويدية أن الثلوج حاصرت يوم أمس ما يقارب ألف مركبة على هذا الطريق الذي سيظل مغلقًا أمام حركة السير حتى صباح الجمعة.

إلغاء رحلات القطارات


 من جانبها أوضحت شرطة المقاطعة أنه جرى إنقاذ جميع الأشخاص الذين كانوا على الطرقات باستثناء سائقي الشاحنات ليلة أمس، وتم تأمين الطعام لهم ومعالجة بعض الحالات المرضية، كما دعت السكان إلى عدم القيادة في المنطقة وكذلك في بعض مناطق الدنمارك التي تساقط ما يصل إلى نصف متر من الثلوج عليها.
 وفي أقصى الشمال في النروج بمنطقة كاوتوكينو انخفضت الحرارة إلى 41,6 درجة مئوية تحت الصفر ليلًا، وظلت المدارس مغلقة في عدة بلديات، وألغيت جميع رحلات القطارات بين أوسلو وكريستيانساند بسبب صعوبات التنقل بعد تساقط الثلوج بكثافة في الأيام الأخيرة، ويتوقع أن يبقى بعضها مغلقًا الجمعة.
 وفي فنلندا سجل رقم قياسي جديد للبرد في إينونتيكيو (شمال غرب) حيث بلغت درجة الحرارة 42,1 درجة مئوية تحت الصفر.

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