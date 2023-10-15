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صحيفة تواصل الالكترونية

"الصحة السودانية": 30 مستشفى فقط تعمل بالخرطوم

مستشفيات السودان
مستشفيات السودان
أ أ
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، وجود 30 مستشفى فقط من أصل 130، تعمل بالعاصمة الخرطوم، وسط ظروف معقدة وصعوبات كبيرة.اضافة اعلان

اعتداء على المؤسسات الصحية

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "نحو 30 مستشفى فقط من أصل 130، لا تزال تعمل في الخرطوم، وسط ظروف معقدة وصعوبات كبيرة.
وتأثرت المؤسسات الصحية بالاعتداء المباشر من مليشيات الدعم السريع للمواطنين، من خلال استهدافهم لأماكن سكنهم ودور العبادة".
وأضافت "العديد من المرافق الصحية في هذه المناطق عرضة للاستهداف، حيث سعت المليشيات (الدعم السريع)، إلى توقف الخدمات الصحية بالمستشفيات والمرافق الصحية".
وأدانت الوزارة "استهداف الدعم السريع، للمواطنين في أحياء بمنطقة الثورة في أم درمان"، غربي الخرطوم، والتي أسفرت عن مقتل وجرح 17 شخصًا.

إدانة "الصحة" للاعتداءات

وحتى الساعة 17: 15 (ت.غ) لم يصدر تعقيب عن "الدعم السريع" حول ما ورد في بيان الوزارة.
ومساء الجمعة، أعلن الجيش مقتل وإصابة 17 مدنيًا، في قصف لقوات "الدعم السريع" على أحياء في منطقة الثورة بأم درمان.
ومنذ منتصف إبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربًا خلَّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، وما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.

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