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زلزال بقوة 5.6 درجة يهز إقليم توكات بشمال تركيا

زلزال
زلزال تركيا
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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، اليوم الخميس، إن زلزالا بقوة 5.6 درجة هز إقليم توكات بشمال تركيا.

زلزال يهز تركيااضافة اعلان

وذكرت وزارة الداخلية التركية في تغريدة لها عبر حسابها في منصة إكس أن فرقا من "أفاد" تتحرى الوضع في موقع الزلزال".

زلزال عام 2023

وفي السادس من فبراير 2023 ، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس رختر، تبعه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.
وقبل أيام، قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة ضرب جنوب اليابان .
وذكرت الوكالة أن مركز الزلزال هو بونجو تشانل، وهو مضيق يفصل بين الجزيرتين اليابانيتين كيوشو وشيكوكو، مضيفة أنه لم يصدر تحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي).

زلزال ولاية باجا كاليفورنيا سور:

من ناحية أخرى، ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية باجا كاليفورنيا سور في أقصى غرب المكسيك.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 90 كلم من مدينة لوريتو الواقعة في الولاية، وعلى عمق 10 كلم.

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