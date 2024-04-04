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تسجيل 96 هزة ارتدادية بعد زلزال بقوة 7.3 درجات في تايوان

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زلزال تأيوان
أ أ
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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في تايون، انها سجلت 96 هزة ارتدادية منذ مساء أمس وحتى وقت مبكر من صباح اليوم، بعد الزلزال الذي ضرب الجزيرة وبلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر.اضافة اعلان


تسجيل 96 هزة ارتدادية بقوة 4 درجات

 وأوضحت الوكالة - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن مراكز جميع الهزات الارتدادية وقعت في المنطقة الساحلية بمحافظة هوالين والمياه القريبة، حيث بلغت أقصى شدة للهزات 4 درجات.


 ووفقًا للمعلومات الصادرة عن وكالة إدارة الكوارث الطارئة في الجزيرة وتقارير وسائل الإعلام، تسبب الزلزال في إلحاق أضرار طفيفة نسبيًا في مناطق أخرى غير هوالين.

تحذير للمواطنين على هواتفهم من زلزال 

وأضافت أن الهزات الارتدادية كانت شديدة بشكل خاص عند الساعة 2:30 والساعة الثالثة فجر الخميس بتوقيت الصين، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من زلزال على الهواتف المحمولة للمواطنين.


وتابعت أن هناك إحصاءات صادرة عن محافظة هوالين تفيد بأنه تم إنشاء 20 مركزا للإيواء بالمحافظة وأن جهود البحث والإنقاذ في هوالين قد اكتملت تقريبا باستثناء منطقة تاروكو السياحية والتي كان من الصعب إخلاؤها في الوقت المناسب؛ بسبب اضطرابات حركة المرور.

ارتفاع حصيلة الضحايا في هوالين

 في حين أنه ارتفع حصيلة الضحايا في هوالين اليوم، إلى 9 أشخاص وإصابة أكثر من 1000 شخص، وهناك 101 شخص محاصر و34 مفقودًا.


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