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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب أهواز جنوب غربي إيران

زلزال جنوب غربي إيران
جانب من آثار زلزال أهواز جنوب غربي إيران
أ أ
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تعرضت مدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، لزلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر.

زلزال الأهواز بإيراناضافة اعلان

وقالت وكالة "إرنا"، أمس الأحد، إن "الزلزال وقع عند الساعة الثانية و45 دقيقة عصرًا، حيث شعر بارتداداته أهالي أغلب المناطق في محافظة أهواز نظرًا لقوته".
ولم ترد على الفور تقارير حول أية خسائر مادية أو بشرية.

زلازل أفغانستان

وفي وقت سابق، أفاد المركز "الأورومتوسطي" لرصد الزلازل، يوم الأربعاء الماضي، بأن "زلزالاً ثانيًا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال غربي ولاية هرات غربي أفغانستان"، ووقع الزلزال على بعد 28 كم شمال غربي ولاية هرات، في الساعة 00:52 بالتوقيت العالمي (03:52) بتوقيت موسكو.
وأضاف المركز أن "الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات"، بينما لم ترد بعد معلومات عن خسائر بشرية أو مادية، كما أفاد المركز بأن "زلزالاً بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة شمال غربي أفغانستان، في اليوم ذاته".
سبق ذلك وقوع زلزالين بقوة 6.3 درجة، ضربا مدينة هرات، وهي ثالث أكبر مدينة في أفغانستان، يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، وتقع المدينة على بعد 75 ميلاً شرق الحدود مع إيران، كما شعر سكان مقاطعة رضوي خراسان شمال شرقي إيران بالزلزالين.
وأعلنت حكومة "طالبان" الأفغانية، أنها نقلت بعض الجرحى بطائرات هليكوبتر، وقد خلّف الزلزال عدد ضحايا بلغ 2445 قتيلاً، فيما يسابق المتطوعون الزمن لإنقاذ الناجين، كما أطلقت السلطات نداءً عاجلاً للمساعدة الدولية.

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