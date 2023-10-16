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الأمم المتحدة: 9 آلاف قتيل حصيلة الحرب في السودان منذ إبريل

الحرب في السودان
السودان يترنح بعد 6 أشهر من الحرب
أ أ
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أعلنت الأمم المتحدة، أن 9 آلاف شخص قتلوا في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في السودان منذ إبريل الماضي.

مقتل 9 آلاف سوداني

جاء ذلك بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا) أمس الأحد، الذي قال إن "السودان يترنح بعد 6 أشهر من الحرب، وبعد مقتل 9000 سوداني".

تهجير 5.6 ملايين سوداني

وقال المكتب عبر منصة "إكس" إن "الحرب أدت أيضًا إلى تهجير 5.6 ملايين من ديارهم، وتركت نحو 25 مليون شخص محتاجًا للمساعدات الإنسانية، و19 مليون طفل خارج المدارس".
وأشار المكتب الأممي إلى أن حرب السودان "هي الأزمة الأسرع انتشارًا على مستوى العالم، مع احتياجات غير مسبوقة في زمن قصير".
ومنذ 15 من إبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربًا خلَّفت آلاف القتلى والجرحى.

كوابيس الأوضاع الإنسانية

من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، مارتن غريفيث، إن الحرب أدخلت السودان "في أحد أسوأ كوابيس الأوضاع الإنسانية في التاريخ الحديث".
وأشار غريفيث في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، الأحد، إلى "استمرار سفك الدماء والعنف (..) وتزايد الاشتباكات على أسس عرقية وخاصة في دارفور(غرب)".
وأضاف أن "عمال الإغاثة ما زالوا يواجهون عراقيل في الوصول إلى المحتاجين بسبب انعدام الأمن والقيود، مع قتل أو احتجاز ما لا يقل عن 45 من العاملين في المجال الإنساني منذ منتصف إبريل، جميعهم تقريبًا من الموظفين السودانيين".
وشدد غريفيث على ضرورة أن "تفي أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

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