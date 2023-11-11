زلزال يضرب محافظة ألانيا جنوب غربي تركيا بقوة 4.2 على مقياس ريختر

هزة أرضية



اضافة اعلان

زلزال في ساحل كاليفورنيا:



زلزال بالصين:



أعلنت الطوارئ التركية تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر في محافظة ألانيا جنوب غربي تركيا.وأضافت أنه تم تسجيل الهزة في الساعة 12:05 من اليوم السبت بالتوقيت المحلي.وأشارت إلى أن مركز الهزة وقع على عمق 89.75 كم.وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة ساحل كاليفورنيا الأميركية.وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 167 كيلومترا جنوب غرب مدينة فيرنديل، وبعمق ثمانية كيلومترات، ولم ترد أي أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.وقبل أيام أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب شينجيانغ في الصين.وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق ثمانية كيلومترات.من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ، مقاطعة نيو بريتين الشرقية شمال شرقي بابوا غينيا الجديدة.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بُعد 82 كيلومترًا، من مدينة كوكوبو الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 24.2 كيلومتر.وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، من كمِّ المتفجرات التي قصفتها دولة الاحتلال على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 من أكتوبر، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى زلزال كبير بالمنطقة.