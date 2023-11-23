زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب ملاطية التركية

أ أ



ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ولاية ملاطية وسط تركيا، مساء الخميس.





إدارة الكوارث والطوارئ

اضافة اعلان

حفرة غريبة بتركيا قطرها نحو 20 مترًا

وبحسب بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" فإن هزة أرضية وقعت الساعة 17:46 (GMT+3)، وكان مركزها قضاء بطال "غازي".وأوضح البيان أن قوة الزلزال بلغت 5.2 درجات على مقياس ريختر، فيما بلغ عمقه 6.99 كيلومترات.ومؤخرًا، سادت حالة من الخوف والذعر بين أهالي مدينة قونيا التركية بعد ظهور مفاجئ وغريب لحفرة كبيرة بعد الزلازل والهزات الأرضية التي تضرب البلاد منذ فبراير الماضي.وحسب صحيفة "يني شفق" التركية، فقد ظهرت حفرة جديدة قطرها نحو 20 مترًا بعمق 15 مترًا الأمر الذي أثار ذعر سكان المنطقة.فيما أثار ظهور الحفرة، العديد من التساؤلات حول ما إذا كان لها علاقة بوقوع زلزال جديد أم لا.حالة من الخوف في ولاية قونيا التركية.وكان مزارعون أتراك بمنطقة كارابينار بقونيا التركية، لاحظا ظهور حفرة عميقة، مماثلة تقريباً للحفرة السابقة التي ظهرت في أعقاب الزلزال المدمر.وأضاف العمال، أنهم عندما أدركوا حجمها في الصباح حي شعر السكان فأبلغوا السلطات التي تحركت للوقف على أسباب الحفرة.وفي فبراير الماضي، كان ظهور حفرة عملاقة تشكّلت فجأة في منطقة الرشادية في ولاية قونيا وسط تركيا، قد أثار حالة من الخوف.ووقتها، زادت مخاوف السكّان من ارتباطها بسلسلة الزلازل والهزات التي ضربت ولايات تركية عديدة قبل أكثر من 8 أشهر.