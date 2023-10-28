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"التعاون الإسلامي" تدين جرائم الاحتلال وتعزي الدحدوح

العدوان الصهيوني على غزة 6
غزة
أ أ

قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التعازي للصحفي وائل الدحدوح الذي فقد عدداً من أفراد عائلته جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.اضافة اعلان
وأعربت الأمانة عن إدانتها الشديدة لاستمرار الجرائم اليومية التي تستهدف بشكل متعمد المدنيين الأبرياء بما فيهم العاملين في قطاع الصحافة والإعلام وعائلاتهم، في محاولة لثنيهم عن أداء رسالتهم في كشف الحقائق وتوثيق الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

جرائم الاحتلال


وحمّلت المنظمة إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن جرائمها المستمرة التي تستهدف المدنيين بمن فيهم الصحفيين، حيث سقط ما يزيد عن ثلاثة وعشرين صحفياً منذ بداية العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار محاولاته لمصادرة الحقيقة، وتكميم الأفواه، والتغطية على الجرائم اليومية، ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي، داعيةً في الوقت نفسه، المؤسسات الدولية المعنية إلى التحرك الفوري لوقف العدوان وضمان تحقيق العدالة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين بمن في ذلك الصحفيين والإعلاميين العاملين في الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

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