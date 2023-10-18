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صحيفة تواصل الالكترونية

إخلاء سفارتي دولة الاحتلال وأمريكا في الأرجنتين بسبب تهديدات بوجود قنابل

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الأرجنتين
أ أ
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أفادت وسائل إعلام أرجنتينية، أنه تم إخلاء سفارة دولة الاحتلال  وأمريكا في بوينس آيرس بسبب تهديدات بوجود قنابل.

إجلاء طواقم بسفارتي المغرب ومصر:

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وفي ذات السياق ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التابعة لدولة الاحتلال أن وزارة الخارجية التابعة لها تقوم بإجلاء طواقم سفارتيها بالمغرب ومصر بسبب مظاهرات غاضبة على الأوضاع في غزة.

وكان الآلاف من المصريين قد خرجوا في تظاهرات في محافظات مصر تضامنا مع غزة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، غداة مقتل مئات الأشخاص في قصف من دولة الاحتلال تعرض له مستشفى في القطاع.

وأظهرت مشاهد متظاهرين في عدد من المحافظات بينها المنيا في الجنوب والدقهلية والمنوفية في دلتا النيل.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس أنّه "إذا طلبت من المصريين الخروج للتعبير عن رفض الفكرة "تهجير الفلسطينيين إلى مصر"، سترون الملايين في الشوارع.

دعم المملكة:



كما نددت المملكة بما تقوم به دولة الاحتلال بحق المدنيين في غزة، حيث شدد وزير الخارجية، على أهمية إيقاف إطلاق النار في غزة فورا.

وأكد أن حصار غزة القائم لا مبرر له ومخالفة صريحة للقانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي.

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