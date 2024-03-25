روسيا.. إخلاء 900 شخص من مركز طبي بعد تهديد بحدوث انفجار

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كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، أنه تم إخلاء 900 شخص مركز طبي بعد تهديد بحدوث انفجار.





إخلاء 900 شخص من مركز طبي بعد تهديد بحدوث انفجار



ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي بروسيا



ونقلت "العربية"، عن وكالة تاس الروسية أنه تم إخلاء 900 شخص من مركز بيروغوف الطبي بسبب تهديدات بوجود قنبلة بالعاصمة موسكو.يأتي هذا بعد أيام من قيام 3 أشخاص من اقتحام قاعة للحفلات في مركز تسوق "كروكوس سيتي" وأطلقوا النيران على المدنيين، مما أسفر عن مقتل 143 شخصًا، وإصابة 154 آخرين على الأقل، بينهم أطفال.وعقب الحادث، وقعت انفجارات لاحقة، أدت لاشتعال النيران في الطوابق العليا من المبنى ما أسفر عن تدميره بشكل شبه كامل.في الوقت نفسه، تلقت المحكمة الروسية من هيئة التحقيق في البلاد طلبًا بسجن 4 من المشاركين في الهجوم الإرهابي.