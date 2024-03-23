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مقتل العشرات.. فيديو يوثق هروب جماعي للروس على جسر عقب هجوم مسلح بموسكو

هجوم موسكو
هجوم موسكو
أ أ
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وثق مقطع فيديو لحظة هروب العشرات من الروس أثناء الهجوم المسلح على مركز تسوق في موسكو.

هروب العشرات على جسر في موسكو:

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وأظهر الفيديو أشخاص يركضون أعلى الجسر بعد قيام مسلحين بإطلاق النار على عشرات الأشخاص ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.
وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي، أنّ "الهجوم الإرهابي في مجمع "كروكوس" في موسكو أسفر عن عشرات القتلى وأكثر من 100 مصاب.

ارتفاع القتلى في هجوم موسكو:


وبحسب ما ذكرته "العربية" و"الحدث"، فإن حصيلة قتلى الهجوم في موسكو ارتفعت إلى 93 شخصا.
وجاء في بيان للكرملين: "مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا، من بينهم 4 إرهابيين تورطوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول".
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الكرملين القول أن العمل جار لرصد المزيد من المتواطئين.
 يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد قتلى هجوم كروكوس سيتي إلى 93 شخصا.

المملكة تدين وتستنكر:


فيما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في قاعة كروكس سيتي هال بالقرب من موسكو، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
 وعبرت الوزارة عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي المتوفين ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق في هذا الحادث المؤلم.
وأكدت أهمية محاربة ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، معربة عن تمنيات المملكة لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق الأمن والسلامة، والشفاء العاجل للمصابين.

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