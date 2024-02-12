الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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بايدن يصف رئيس وزراء الاحتلال بـ"الأحمق".. ماذا حدث؟

جو بايدن
بايدن
أ أ
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هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس وزراء الاحتلال ووصفه بـ"الأحمق" في محادثات مغلقة، معتبرا أنه يريد استمرار الحرب ليبقى في السلطة.

"بايدن محبط ونتنياهو أحمق":اضافة اعلان

وذكرت شبكة "إن بي سي"، الإثنين، أن بايدن "أعرب عن إحباطه" ووصف نتنياهو بـ"الأحمق" في محادثات مغلقة أجراها، بعد عدم قدرته على إقناع دولة الاحتلال بتغيير تكتيكاتها العسكرية في قطاع غزة.
ولفت التقرير الإخباري، إلى أن بايدن يعتقد أن نتنياهو يريد استمرار الحرب، حتى يتمكن من البقاء في السلطة.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن "الرئيس بايدن وصف نتنياهو بأنه العائق الرئيس أمام محاولات إقناع الاحتلال بوقف إطلاق النار"، وقال بايدن بحسب المصادر إن "التعامل مع نتنياهو أصبح مستحيلا".

أمريكا تواصل دعم الاحتلال:

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن بايدن لا يزال يعتقد أن نهجه المتمثل في دعم الاحتلال بشكل لا لبس فيه هو النهج الصحيح.

وكانت صحيفة بوليتكو، نشرت تقريرا في سياق مشابه الاسبوع الماضي، قالت فيه إن بايدن وصف نتنياهو في محادثات خاصة بأنه "رجل سيئ"، فيما سارع البيت الأبيض إلى النفي.
وبحسب التقرير فإن القلق الرئيسي لبايدن هو سعي نتنياهو إلى جر الولايات المتحدة إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، مما سيضمن تدفق الأسلحة والجنود الأمريكيين في هذه العملية، وأثرها سلبا على وصول الرئيس إلى الناخبين الشباب.

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