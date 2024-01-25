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ردًا على تحرك أمريكي.. الجيش الصيني يستعد للحرب بتدريبات في مضيق تايوان

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الجيش الصيني يستعد للحرب بتدريبات في مضيق تايوان
أ أ
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أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أن الجيش الصيني يواصل التدريب والاستعداد للحرب وتنظيم تحركاته في مضيق تايوان.

الجيش الصيني يستعد للحرب بتدريبات في مضيق تايواناضافة اعلان

وفي بيان لها، أكدت أنه على الولايات المتحدة وقف جميع الأعمال الاستفزازية والخطيرة قرب مياه بكين الدولية.
وأوضحت حسب "العربية"، أنها تعارض بشدة التحركات الأمريكية لإنشاء تكتلات بآسيا والمحيط الهادئ ضد الصين
وبينت أن الاتهامات الواردة في تقرير البنتاجون بشأن الصين باطلة تمامًا، وأنها تعارض بشدة تقريرًا للبنتاجون يضخم "التهديد الصيني" غير الموجود.

الصين: لن نسمح بانفصال تايوان

كما وصفت بكين الانتخاباتِ في تايوان، بأنها شأن داخلي صيني، مشددةً على وَحْدةِ أراضيها وفق سياسة الصين الواحدة، محذرة من مغبة إقدام تايوان على الانفصال أو حتى التفكير في ذلك.

أمريكا تُحذر من تعطيل التجارة في مضيق تايوان

في الوقت نفسه، حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، من أن "العالم بأسره" سيتأثر بتعطيل التجارة عبر مضيق تايوان، بسبب أهميته للتجارة العالمية.
ولفت إلى إنه إذا تعطلت التجارة، فسيؤثر ذلك على العالم بأسره، مؤكدًا على ضرورة ضمان الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.
يأتي هذا في وقت انتخب فيه التايوانيون، لاي تشينج تي، رئيسًا، بعد حماية الجزيرة من "تهديدات ومضايقات" بكين.
فيما وصفت الصين رئيس تايوان المنتخب، بأنه انفصالي خطير وهددت أنصاره بعواقب وخيمة.

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