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صحيفة تواصل الالكترونية

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

الاحتلال
الاحتلال
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أصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم، برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، شرق قطاع غزة.

إصابات واختناقات
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات شهدتها المناطق الشرقية من قطاع غزة.اضافة اعلان
كما قصفت مدفعية الاحتلال موقعاً شرق مدينة خانيونس، جنوب القطاع، خلّف أضراراً جسيمة في المكان.

وأمس الجمعة استشهد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، خلال اقتحامها بلدة كفر دان، غرب جنين بالضفة الغربية.

استشهاد شاب عشريني في جنين
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب في العشرينات من العمر، استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في البطن في بلدة كفر دان.
وحسب وكالة "صفا"، فإن الشهيد هو عبد الله عماد أبو الحسن من بلدة اليامون غرب جنين.
وكانت مواجهات اندلعت في كفردان، عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أبو الحسن برصاصة في البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده.

إصابة العشرات بحالات اختناق في نابلس
 وفي مدينة نابلس، أصيبت امرأة فلسطينية بجروح، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة رفيديا بالمدينة.
 وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال، تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين، ومداهمة منازل عدة.

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