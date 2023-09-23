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صحيفة تواصل الالكترونية

رئيس قبرص يلتقي وزير الخارجية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الرئيس نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.اضافة اعلان

تحيات وتقدير خادم الحرمين

 وفي بداية اللقاء، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- لفخامة رئيس قبرص، وتمنياتهما لحكومة وشعب قبرص الصديق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله- وتمنياته لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من الازدهار والرفاه.

استعراض العلاقات المشتركة

 وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
 حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

استعراض العلاقات المشتركة

 وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
 وبحث الجانبان، أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
 حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير خارجية تركيا


وفي وقت سابق، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

استعراض العلاقات الثنائية

 وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير خارجية تايلند

كما التقى وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلند بانبري فاهيتثانوكورن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.
 وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
 حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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