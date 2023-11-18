الجنائية الدولية: خمس دول تطلب تحقيقا في جرائم حرب الاحتلال على غزة

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أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في "جرائم حرب ترتكبها دولة الاحتلال، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية". اضافة اعلان





مدعي الجنائية الدولية



رئيس جنوب أفريقيا



وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال منذ 13 يونيو 2014.وفي وقت سابق، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن بلاده قدمت طلبا للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة.وأضاف أن "بلاده تعتقد أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث قُتل آلاف الفلسطينيين ودُمرت مستشفيات ومرافق بنية تحتية عامة".وأوضح رامفوزا قائلا: "في جنوب إفريقيا، قمنا، مع عدد من الدول الأخرى من جميع أنحاء العالم، بإحالة ممارسات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأننا نعتقد أن جرائم حرب تُرتكب هناك، وتستدعي إجراء تحقيق من قبل المحكمة.