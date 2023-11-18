السبت، 04 جمادى الأولى 1445 ، 18 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الجنائية الدولية: خمس دول تطلب تحقيقا في جرائم حرب الاحتلال على غزة

غزة - فلسطين
غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في "جرائم حرب ترتكبها دولة الاحتلال، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية".اضافة اعلان

مدعي الجنائية الدولية

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال منذ 13 يونيو 2014.

رئيس جنوب أفريقيا

وفي وقت سابق، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن بلاده قدمت طلبا للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف أن "بلاده تعتقد أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث قُتل آلاف الفلسطينيين ودُمرت مستشفيات ومرافق بنية تحتية عامة".

وأوضح رامفوزا قائلا: "في جنوب إفريقيا، قمنا، مع عدد من الدول الأخرى من جميع أنحاء العالم، بإحالة ممارسات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأننا نعتقد أن جرائم حرب تُرتكب هناك، وتستدعي إجراء تحقيق من قبل المحكمة.

اقرأ أيضا

اشتباكات السودان
4:37 م السبت، 18 نوفمبر 2023

حياة الملايين في خطر.. الجيش السوداني والدعم السريع يتهمان بعضهما بتدمير سد جبل أولياء

WhatsApp Image 2023-11-18 at 1.23.37 PM
2:27 م السبت، 18 نوفمبر 2023

توقف مفاجئ في خدمات الإنترنت بإيران

images
1:59 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

عواقب كارثية.. دراسة تحذر من خطر وشيك على الغطاء الجليدي للعالم

الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش
12:20 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

غوتيريش يرحب باستئناف محادثات جدة ويدعو لوقف القتال في السودان

اقرأ أيضا

مندوب المملكة في الأمم المتحدة : الرياض ترفض استهداف المدنيين والتهجير القسري للشعب الفلسطيني

المخدرات بالأطنان.. أستراليا تضبط أكبر شبكة لتجار السموم في تاريخها

بعد تجميد الأصول الروسية.. موسكو تتوعد دولة أوروبية برد عنيف ​

منظمة التعاون الإسلامي تُدين استهداف المستشفى الأردني بغزة

مجلس الأمن يخرج عن صمته ويوافق على هدن إنسانية في غزة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مقابر جماعية في غزة 5:56 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

تحذيرات دولية من كارثة صحية وشيكة في غزة

9MdjydXj 6:53 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

لبنان: حرائق التهمت أكثر من 40 ألف شجرة بسبب قذائف الاحتلال

ايلون ماسك 12:12 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

بعد التهديد الصهيوني.. إيلون ماسك يتراجع عن مد الفلسطينيين بالإنترنت

ايلون ماسك 6:44 م السبت، 28 أكتوبر 2023

قرار مفاجئ من ماسك بعد قطع الاتصالات عن غزة

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-11-15 at 10.01.26 PM
11:06 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

الشوارع تتحول لبحيرات بدولة خليجية بسبب الأمطار

ضبط تجار مخدرات بالعراق
9:05 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

إحصائية صادمة.. الإطاحة بـ 17 ألف تاجر سموم في دولة عربية

بوتين
8:13 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

تحذير من بوتين بشأن الانتخابات الرئاسية الروسية .. ماذا يحدث؟

اقتحام مجمع الشفاء الطبي
6:53 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الموارد البشرية
7:02 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل..بهذه الطريقة.. يتم دراسة أهلية المطلقة التي ليس لها أبناء في الضمان الاجتماعي

الهيئة الملكية بالجبيل
6:00 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. رواتب تقترب من 10 آلاف ريال.. وظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية

حساب المواطن - ريال
5:39 م السبت، 18 نوفمبر 2023

هل يتوقف دعم حساب المواطن مع العام الجديد؟ البرنامج يعلق

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
5:10 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. بحفر الباطن والطائف .. الإطاحة بمروجي السموم قبل تنفيذ خطتهم

التأمينات الاجتماعية
4:12 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. "التأمينات" تكشف عن 6 شروط لضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع

أمانة جدة
3:40 م السبت، 18 نوفمبر 2023

بعد تغريمها تعويض بـ 75 مليون ريال.. بيان من أمانة جدة عقب صدور حكم نهائي جديد