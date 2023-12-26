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انفجارات تدوي في سماء مدينة عربية وأجسام غريبة تسقط على شواطئها

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مدينة دهب
أ أ
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كشفت وسائل إعلام مصرية عن سماع دوي انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية على البحر الأحمر.

سقوط جسم طائر على شواطئ مدينة دهب:اضافة اعلان


وقالت  إن جسماً طائراً سقط على بعد نحو كيلومترين من شواطئ مدينة دهب المصرية.

فيما أكد مصدر أمني مصري رفيع، أن الدفاعات الجوية المصرية أسقطت جسما طائرا بالقرب من سواحل مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، مضيفا أن فرق تحقيق انتقلت للموقع لمعرفة المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أيضا، أعلنت مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية المصرية أسقطت ما يشتبه في أنها طائرة مسيرة بالقرب من دهب.

حوادث سابقة وتوتر بحري


وكانت مدينة طابا ومدينة نويبع، جنوب سيناء المصرية، المطلة على البحر الأحمر، شهدت أواخر أكتوبر الماضي حوادث مماثلة.

كما شهد البحر الأحمر توترات عديدة وعشرات الاستهدافات الحوثية التي أطلقت من اليمن ضد سفن تجارية مبحرة عبر هذا الممر التجاري العالمي، منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي.

أتى ذلك، بعدما هدد الحوثيون باستهداف السفن المتجهة نحو دولة الاحتلال أو سفن الدول المتعاونة معها رداً على حربها على غزة.

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