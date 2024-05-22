عاجل ورسميًا.. هذه الدول تعترف بدولة فلسطين

أ أ

أعلن رئيس وزراء إيرلندا سايمن هاريس، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعترف بدولة فلسطين.

وقال هاريس: نعلن اليوم الاعتراف بدولة فلسطين، مضيفاً أنه يوم تاريخي ومهم لإيرلندا وفلسطين.





النرويج تعترف بدولة فلسطين



كما أعلنت الحكومة النرويجية اليوم، أن النرويج تعترف رسمياً بفلسطين كدولة، اعتباراً من 28 مايو الجاري.وأكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور أن السلام في الشرق الأوسط يتوقف على حل الدولتين، وأن حل الدولتين لن يتحقق دون دولة فلسطينية.

إسبانيا على الطريق



بدوره قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأربعاء، إن الحكومة ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة يوم الثلاثاء 28 مايو.وكانت دبلن أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها ستعترف "بالتأكيد" بدولة فلسطينية قبل نهاية مايو، فيما لمحت أوسلو إلى مبادرة مماثلة خلال الربيع.

وأعلن سانشيز في مارس أن إسبانيا وأيرلندا إلى جانب سلوفينيا ومالطا اتفقت على اتخاذ خطواتها الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب دولة الاحتلال، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم.

لكن دولة الاحتلال حذرت من أن الاعتراف بدولة فلسطينية يشكل "مكافأة للإرهاب" ومن شأنه أن يقلل فرص التوصل إلى حل للحرب في غزة عن طريق التفاوض.

ومنذ عقود يُنظر إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على أنه بمثابة خاتمة عملية السلام بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال.

وقالت الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا الغربية إنها مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية يوما ما، ولكن ليس قبل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة مثل الحدود النهائية ووضع القدس.

ولكن بعد الحرب التي شنتها دولة الاحتلال ضد غزة، بدأ دبلوماسيون يعيدون النظر في أفكار كانت خلافية في الماضي.

دول اعترفت سابقًا بدولة فلسطين



وعام 2014، أصبحت السويد التي تضم جالية فلسطينية كبيرة أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية تعترف بدولة فلسطينية.وكانت اعترفت بها في وقت سابق ست دول أوروبية أخرى هي بلغاريا وقبرص والجمهورية التشيكية والمجر وبولندا ورومانيا.وتقول النرويج، غير العضو في الاتحاد الأوروبي، منذ فترة طويلة إنها لن تعترف بدولة فلسطينية إلا إذا كان لذلك تأثير إيجابي في تحريك عملية السلام بين دولة الاحتلال والفلسطينيين.وسعت النرويج للتوسط في إحلال السلام بين دولة الاحتلال والفلسطينيين في عدة مناسبات في العقود الماضية.