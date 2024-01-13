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دفن 18 شخصًا تحت التراب.. فيديو مروع للحظة حدوث انهيار أرضي في كولومبيا

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انهيار ارضي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظات مرعبة لحدوث انهيار أرضي مروع في كولومبيا بأحد طرق السفر في المرتفعات.

انهيار أرضي في كولومبيااضافة اعلان

وأظهر الفيديو انجراف التربة بالأشجار التي عليها نحو الأسفل وكأنه فيضان ترابي.

وتسبب الانهيار في طمر عشرات السيارات ودفن 18 شخصا تحت التراب الذين توفوا جميعاً ، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين.

حفرة تبتلع سيارة:


وفي وقت سابق سادت موجة من التعليقات والسخرية بين نشطاء ليبيين، بسبب انهيار مفاجئ بأحد طرق العاصمة الليبية طرابلس، أدى إلى ابتلاع سيارة في حفرة أحدثها الانهيار.

وبحسب ما تم تداوله فقد انصب أغلب التعليقات من النشطاء على مشروع "عودة الحياة" الذي تتبناه حكومة الوحدة الوطنية لتأهيل بنية المدينة.

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام محلية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وقع الانهيار بطريق "الفرناج" المؤدي إلى جامعة طرابلس.

ويعتبر  طريق الفرناج من الطرق الحيوية  التي يستخدمها آلاف الطلبة والموظفين يومياً، وهو ما يفسر  انتشار صورة الحفرة بسرعة عبر صفحات مواقع التواصل.

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