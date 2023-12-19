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ملاكمة على متن طائرة كانت في طريقها لولاية أمريكية

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الاعتداء
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قامت الشرطة الكولومبية باحتجاز رجل بولندي بعد أن تم تصويره وهو يلكم ضابط شرطة أثناء طرده من رحلة لشركة طيران سبيريت المتجهة إلى فلوريدا يوم الأحد الماضي .

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مشادة كلامية



وخلال مقطع فيديو نشرته صحيفة " نيويورك بوست" ، ظهر  الراكب وهو يدخل في مشادة كلامية مع رجل آخر على متن طائرة خطوط سبيريت الجوية في مطار إرنستو كورتيسوز الدولي في بارانكويلا.

وأظهر الفيديو ، قيام الراكب بمهاجمة ضابط الشرطة ولكمه قبل أن يسقط في صف من المقاعد ويتم دفعه إلى مقدمة الطائرة، حيث صارعه رجال الشرطة على الأرض وتم احتجازه.

وقال متحدث باسم شركة سبيريت إيرلاينز التي ينتمي إليها الراكب ، في تصريحات للصحيفة: "نحن لا نتسامح مع أي سلوك عدواني من أي نوع، ولم يعد هذا الراكب مرحبًا به على متن أي من رحلاتنا".
 

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