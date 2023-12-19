ملاكمة على متن طائرة كانت في طريقها لولاية أمريكية

أ أ
قامت الشرطة الكولومبية باحتجاز رجل بولندي بعد أن تم تصويره وهو يلكم ضابط شرطة أثناء طرده من رحلة لشركة طيران سبيريت المتجهة إلى فلوريدا يوم الأحد الماضي .
مشادة كلامية
وخلال مقطع فيديو نشرته صحيفة " نيويورك بوست" ، ظهر الراكب وهو يدخل في مشادة كلامية مع رجل آخر على متن طائرة خطوط سبيريت الجوية في مطار إرنستو كورتيسوز الدولي في بارانكويلا.
وأظهر الفيديو ، قيام الراكب بمهاجمة ضابط الشرطة ولكمه قبل أن يسقط في صف من المقاعد ويتم دفعه إلى مقدمة الطائرة، حيث صارعه رجال الشرطة على الأرض وتم احتجازه.
وقال متحدث باسم شركة سبيريت إيرلاينز التي ينتمي إليها الراكب ، في تصريحات للصحيفة: "نحن لا نتسامح مع أي سلوك عدواني من أي نوع، ولم يعد هذا الراكب مرحبًا به على متن أي من رحلاتنا".
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)