دفعات جديدة قادمة.. عدد المسحوبة جنسياتهم بالكويت يصل 36 حالة خلال 10 أيام

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نقلت صحيفة "القبس الكويتية" عن مصدر حكومي، أن إجمالي المسحوبة الجنسية ارتفع إلى أكثر من 36 شخصاً خلال نحو 10 أيام.



المسحوبة جنسياتهم بالكويت:

وأوضح المصدر أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أوشكت على الانتهاء من فحص ملفات تزوير للجنسية.كما سترفع قراراتها على دفعات خلال الأيام المقبلة، مشدداً على صدور توصيات عليا للحكومة بإعطاء ملف التزوير أولوية قصوى وعدم التهاون مع أي مخالفة للقانون.يأتي هذا في الوقت الذي اعتمد مجلس الوزراء القرار الصادر من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بفقدان الجنسية الكويتية من 6 أشخاص، بعضهم جنسيته بالتأسيس، وذلك استنادا على المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له.السماح لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة:وأمس أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليم، عن السماح لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة خلال الفترة من 2024/3/17 وحتى 2024/6/17 وفق الضوابط والإجراءات.وحسب الوكالة الرسمية "كونا"، فقد ذكرت في بيان لها أنه قد تقرر منح مهلة للأشخاص مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2024/3/17 وحتى تاريخ 2024/6/17 .وجاء ذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وتزامنًا مع تولي سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم وترسيخاً للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبيةً لرسالتها السامية باعتبارها مركزًا للعمل الانساني.