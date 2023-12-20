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"اللعنة عليها".. سقطة جديدة لـ بايدن في ذكرى قاضية شهيرة.. ويعتذر

جو بايدن
بايدن
أ أ
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اعتذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال خطاب ألقاه في كاتدرائية واشنطن، خلال حفل ذكرى القاضية ساندرا داي أوكونور، عما ذكره من لفظ غير مناسب.

سقطة لبايدن واعتذاراضافة اعلان

وأوضح البيت الأبيض أن "خطاب الرئيس جو بايدن كان خلال حفل لذكرى أول امرأة تنضم إلى المحكمة العليا للبلاد، القاضية ساندرا داي أوكونور".

وقال جو بايدن: "لقد ساعدت أجيال من النساء في الإلهام في كل جزء من الحياة الأمريكية، بما في ذلك المحكمة نفسها، وساعدت في فتح الأبواب، والدفاع عن الحريات، وإثبات أن المرأة لا تستطيع فقط أن تفعل ما يمكن أن يفعله الرجل، ولكن في كثير من الأحيان تفعل ذلك بشكل أفضل، اللعنة".

واعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطابه عما قاله. 

وتوفيت القاضية الأمريكية السابقة ساندرا داي أوكونور، عن عمر ناهز 93 عاما وهي أول امرأة تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية.

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