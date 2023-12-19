الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاصفة تضرب شمال شرق الولايات المتحدة وسقوط ضحايا

العاصفة إلياس
عاصفة في أمريكا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن عاصفة ضربت شمال شرق الولايات المتحدة، ما أدى إلى موت شخصين على الأقل.

عاصفة عاتية في أمريكااضافة اعلان


ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس", أعلنت دائرة الشرطة في "ويندهام" بولاية "ماين" إن شجرة سقطت وقتلت رجلا كان يزيل الحطام، كما توفي رجل آخر في ولاية "ماساتشوستس"بفعل الرياح العاتية.

وأضافت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن أكثر من 13 سنتمترا من الأمطار هطلت في أجزاء من نيوجيرزي وشمال شرق بنسلفانيا بحلول منتصف الصباح، بالإضافة لهطولات عديدة في ولايات أخرى، كما وبلغت سرعة الرياح نحو 113 كيلومترا في الساعة على طول الخط الساحلي الجنوبي ل"نيو إنغلاند".

وانقطعت الكهرباء في منطقة تمتد من فيرجينيا شمالا عبر نيو إنغلاند.

من جهتها، قالت حاكمة ولاية ماين، جانيت ميلز، إن جميع مكاتب الولاية ستغلق أبوابها في فترة ما بعد الظهر.

انقطاع الكهرباء


وأدى الطقس إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الشوارع في بورتلاند، أكبر مدن ولاية ماين، ما أدى إلى إعاقة المرور، وتم إلغاء أو تأجيل العديد من الرحلات الجوية في أنحاء المنطقة.
كذلك مطار "لوغان" الدولي في "بوسطن" جميع الرحلات الجوية صباح الاثنين، التي بلغت أكثر من 100 رحلة، وتم تأجيل نحو 375 أخرى، وفق خدمة تتبع الرحلات، "فلايت آوير".
وفي مطارات منطقة مدينة نيويورك، تم إلغاء نحو 80 رحلة جوية وتأجيل أكثر من 90 أخرى.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من الفيضانات في مدينة نيويورك والمنطقة المحيطة بها وأجزاء من بنسلفانيا وشمال ولاية نيويورك وغرب كونيتيكت وغرب ماساتشوستس وأجزاء من فيرمونت ونيوهامبشاير وماين، وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم.

اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

وسط صمت دولي.. "الخارجية الفلسطينية": المحتل فرض دائرة موت مُحكَمة على المدنيين

الأردن .. إحباط محاولة تهريب مخدرات ضخمة والكشف عن هوية المهربين

عاجل.. في انتظار حكم الشرع.. تحركات أمنية واسعة بدولة عربية بعد ردة 23 رجلا وامرأة عن الإسلام

منها 120 قطعة مجوهرات و29 ساعة فاخرة .. عمليات سرقة واسعة في مطار هذه الدولة

اختفاء الشمس.. الفريزر أدفأ من الشارع في هذه المدينة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جو بايدن 2:43 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

"النواب الأمريكي" يوافق على فتح تحقيق رسمي لعزل "بايدن"

روسيا وأوكرانيا 9:25 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تسريب وثائق سرية واستياء مسؤولين أمريكيين .. ماذا يحدث؟

روسيا وأوكرانيا 8:05 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

أمريكا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا تشمل أكثر من 20 شخصًا و200 شركة

جو بايدن 6:09 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

غدًا.. مجلس النواب الأمريكي يصوت على عزل بايدن

اقرأ أيضا

images
3:58 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

أمين عام الجامعة العربية: خطوة شيطانية واضحة للاحتلال في غزة

565456765
3:24 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

بريتش بتروليوم تعلق جميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر

تشييع شهداء غزة
2:24 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

حرب غزة.. استشهاد 147 فلسطينياً وتدمير مئات المنازل

56575
10:16 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

شاهد.. أمير الكويت يتلقى واجب العزاء بوفاة أخيه الراحل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
2:00 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن.. خطوات الاستعلام عن أهلية الدفعة 74 وشروط الحصول على الدعم

مواقيت الصلاة
1:16 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الثلاثاء 6 جمادى الآخرة.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
1:01 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمربي الماشية

مساند
12:36 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

هل يمكن استقدام العمالة المنزلية مباشرة عبر منصة مساند؟

تعرف على أسعار ومواصفات سيارة تويوتا هايلكس .. أيقونة الصحراء
12:00 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. تعرف على أسعار ومواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2024 الجديدة.. أيقونة الصحراء

مدرستي
11:00 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. أسباب مشكلة تسجيل الخروج التلقائي وأسرع حل