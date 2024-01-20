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حيلة غير متوقعة للإيقاع بسارقي الساعات الثمينة في لندن(فيديو)

فيديو
سطو
أ أ
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كشفت الصفحة الرسمية لشرطة العاصمة البريطانية في لندن، عن الحيلة التي استخدمتها الشرطة للإيقاع بسارقي الساعات الثمينة.

حيلة لشرطة لندن للإيقاع بسارقي الساعات الثمينة:


وقامت الشرطة بنشر مقطع فيديو على حسابها في منصة إكس، يظهر عناصر الشرطة وهي تستخدم  تمويها لخداع العصابة.

وبحسب الفيديو المنشور يظهر رجال الشرطة وهم يقومون  بارتداء ملابس مدنية.

 كما ارتدوا أيضا ساعات ثمينة، وتظاهروا أنهم في "حالة سُكْر" في الشوارع التي تنتشر فيها السرقة ليلا.وقد وثق مقطع الفيديو، لحظة اقتراب اللصوص من الشرطي المتنكر، وعندما بدأوا في الإقدام على السرقة، انقضت عليهم الشرطة في تلك اللحظة وقبضت عليهم جميعا.

وأوضح بيان الشرطة في لندن، أنه على مدار 7 أشهر، كان هناك ارتفاع حاد في عمليات السطو على الساعات الثمينة في الأحياء التي تقع وسط العاصمة.


محاولة سرقة فاشلة:


وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو طريقة غريبة لسرقة غرفة في أحد الفنادق بطريقة غير مسبوقة.

وكان أحد النزلاء قد وثق الفيديو بالصدفة حين كان موجودا داخل الغرفة وتفاجأ بمحاولة السرقة.

وأدخل اللصوص أداء من أسفل الغرفة محاولا شد أداة فتح الباب، بطريقة عجيبة وغير متوقعة.

ولكن النزيل انتبه للأمر ففتح الباب بشكل مفاجئ فهرب اللصوص على الفور.

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