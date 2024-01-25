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حريق هائل يلتهم مستشفى في طهران (فيديو)

حريق إيران
حريق طهران
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التهم حريق ضخم مستشفى غاندي في العاصمة الإيرانية طهران، وامتدّ إلى جميع الطوابق في المستشفى.

حريق هائل في طهران

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ووثق مقطع فيديو متداول، ألسنة اللهب تتصاعد من المنبى المحترق، ولم ترد أنباء عن أسباب الحريق أو أعداد الضحايا.

وقبل أسابيع، اندلع حريق ضخم في مجمع صبا الصناعي التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في طهران.
وأظهر مقطع فيديو تصاعد ألسنة الدخان من المجمع بكثافة حتى غطى سماء الموقع، دون الكشف عن الخسائر الحقيقية من قبل وزارة الدفاع.

انفجار بمصفاة غاز  إيرانية:



 وقبل أشهر وقع انفجار في مصفاة بندر عباس جنوبي إيران، بعد تسرب للغاز، بحسب ما ذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أن التسرب أدى إلى انفجار مكثفات غاز في المصفاة، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران.

ولم تعلن الجهات الرسمية تأكيدا للأمر بعد، ولم ترد تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بالإنتاج بسبب الانفجار أو عن وقوع قتلى أو مصابين.


مصفاة بندر عباس:



وكانت مصفاة بندر عباس قد شهدت 10 يوليو الماضي، حريقًا ضخمًا، نتيجة اشتعال النيران في خزانات تحتوي على منتجات نفطية، وسط مخاوف من انفجار الخزانات القريبة.

وأعلنت شركة آفتاب لتكرير النفط، المملوكة للدولة في إيران، أن النيران اشتعلت في ثلاث خزانات للمنتجات النفطية، بمنطقة صناعية داخل مدينة بندر عباس الساحلية، الواقعة جنوب البلاد.


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