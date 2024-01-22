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إيران: اعتقال جندي قتل 5 من زملائه في كرمان

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جندي إيراني
أ أ
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قال قائد مقر المنطقة الجنوبية الشرقية للجيش الإيراني العميد غلام عليان، اليوم، إن الجيش اعتقل جنديا أطلق النار على 5 من رفقائه وأرداهم قتلى عصر أمس، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.اضافة اعلان

اعتقال جندي إيراني بعد قتل 5 من زملائه:


ونسبت الوكالة للعميد غلام عليان، قوله إن الهارب قد تم اعتقاله في ضواحي مدينة زرند في جنوب شرقي إيران، وإن التحقيق جار لمعرفة دوافع ارتكاب حادث إطلاق النار وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقاً.

وأضاف أن الجندي المتهم كان يقوم بواجب حراسة بأحد المواقع العسكرية للجيش، إذ دخل على صالة استراحة الجند، وأطلق النار عليهم بدوافع مجهولة لغاية اللحظة.

والواقعة نادرة الحصول في محافظة كرمان الجنوبية، وتأتي في خضم مخاوف أمنية بعد تفجيرين تبنّاهما تنظيم "داعش".

وقوع تفجيرين في كرمان:

ففي الثالث من يناير الحالي، وقع تفجيران انتحاريان في مدينة كرمان بجنوب إيران قرب مرقد القائد السابق لفيلق القدس في "الحرس الثوري"، قاسم سليماني، وذلك خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الرابعة لمقتله بغارة أميركية في العراق. والتفجيران اللذان تبنّاهما "داعش"، أوقعا نحو 90 قتيلاً.

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