حريق هائل يدمر مبنى تجارياً في لوس أنجلوس

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق اندلاع حريق هائل في مبنى تجاري في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.



حريق في لوس أنجلوس اضافة اعلان



ووثق المقطع، اندلاع الحريق، وتصاعد ألسنة اللهب من المبنى، فيما باشر رجال الإطفاء علميات إطفاء الحريق.



وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق نشب في خطوط نقل النفط التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية جنوب شرق ليبيا.





السيطرة على الحريق



موقع حقل آمال



حريق ضخم يدمر مبنى تجاري في لوس أنجلوس pic.twitter.com/JBZVpcfDEG — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) December 25, 2023

وأوضحت المؤسسة، أن الحريق نشب أثناء الحفر لصيانة الخط من النقطة 160 إلى 162 كيلومتر في خط الشحن الرئيسي، الواصل بين حقل آمال وميناء رأس لانوف النفطي.وأكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عدم حدوث خسائر مادية أو بشرية، متوقعة استئناف عمليات الصيانة في الساعات القليلة القادمة.ويقع حقل آمال في منطقة الواحات، بالقرب من واحة أوجلة جنوب شرق ليبيا، وهو أكبر الحقول التي تشرف عليها شركة الهروج، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط،كما يعد أهم الحقول في حوض سرت الجيولوجي، إذ يشمل امتياز الحقل منطقة كبيرة، تبلغ مساحتها حوالي 4200 كيلومتر مربع.ويعتبر حقل آمال مسؤولا بشكل مباشر وغير مباشر عن حوالي أربعمئة ألف برميل من النفط في اليوم، وهو ما يعادل تقريبا ثلث كمية الإنتاج من النفط في ليبيا.