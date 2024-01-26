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جنوب أفريقيا: قرار محكمة العدل الدولية انتصار حاسم للقانون الدولي

انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة
غزة
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أشادت جنوب أفريقيا اليوم، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي, أن على الاحتلال  اتخاذ تدابير لمنع وقوع أي أعمال إبادة جماعية في غزة.اضافة اعلان

قرار محكمة العدل الدولية

وقالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا في بيانها: "اليوم يمثّل انتصاراً حاسماً لسيادة القانون الدولي ومنعطفاً مهماً في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني"، مؤكدةً وقوف جنوب أفريقيا إلى جانب الشعب الفلسطيني.
يذكر أن محكمة العدل الدولية عقدت اليوم جلسة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث قررت المحكمة أن على الاحتلال اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

الإبادة الجماعية في غزة

كما قررت أن على الاحتلال منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك، وأمرتها باتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية، إضافةً إلى مطالبتها بتقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار، في قرار صوّتت أغلبية أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

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