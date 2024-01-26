جنوب أفريقيا: قرار محكمة العدل الدولية انتصار حاسم للقانون الدولي

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أشادت جنوب أفريقيا اليوم، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي, أن على الاحتلال اتخاذ تدابير لمنع وقوع أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
قرار محكمة العدل الدولية
وقالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا في بيانها: "اليوم يمثّل انتصاراً حاسماً لسيادة القانون الدولي ومنعطفاً مهماً في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني"، مؤكدةً وقوف جنوب أفريقيا إلى جانب الشعب الفلسطيني.
يذكر أن محكمة العدل الدولية عقدت اليوم جلسة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث قررت المحكمة أن على الاحتلال اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.