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تهجير 1.9 مليون فلسطيني.. الاحتلال يستكمل تدمير مدينة بيت حانون شمال غزة

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الاحتلال يدمر مدينة بيت حانون
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دمّرت طائرات ومدفعية الاحتلال مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة بالكامل على مدار 75 يوماً من العدوان المستمر على قطاع غزة.اضافة اعلان

الاحتلال يدمر بيت حانون بغزة

 ووفقاً لمصادر فلسطينية، فقد فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات المنازل في مدينة حانون، التي لم يطالها القصف، وقد سويت كافة أحياء المدينة التي تقع أقصى شمال شرق القطاع بالأرض، ويقطنها نحو 60 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم خلال الأسبوع الأول من العدوان على القطاع.
 ولم يكتف الاحتلال بتدمير المنازل، بل أقدم على تجريف كافة الأراضي الزراعية، والتي تقدر بآلاف الدونمات، إضافةً إلى إقامة منطقة عازلة على طول المناطق الشمالية والشرقية من القطاع بعمق مئات الأمتار، ولا زالت عمليات التجريف والتدمير مستمرة.
وفي السياق قصفت ودمرت وفجرت قوات الاحتلال مئات المنازل شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وقد سويت الأحياء الشرقية من الشجاعية بالأرض.

تهجير نحو 1.9 مليون فلسطيني

 وتشير تقديرات وإحصائيات فلسطينية إلى أن الاحتلال دمّر بالكامل ومدن وقرى في مدينة غزة وشمالها، وقد تجاوز عدد الوحدات السكنية التي دمرت يشكل كلي وجزئي نحو نصف مليون وحدة سكنية، بعد تهجير نحو 1.9 مليون فلسطيني كانوا يقطنون تلك الوحدات السكنية، مما فاقم من معاناة الفلسطينيين، في ظل البرد القارس مع حلول فصل الشتاء، ويقيمون في مراكز إيواء تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، يعيشون ظروف إنسانية صعبة، في ظل النقص الحاد في الأدوية والغذاء والمياه، وتفشي الأمراض المعدية في صفوف آلاف النازحين.

مجلس الأمن يتخذ قرارا بشأن حرب غزة

يأتي هذا في وقت اعتمد فيه مجلس الأمن الدولي قرارًا بشأن الأوضاع في غزة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق.

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