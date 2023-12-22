تهجير 1.9 مليون فلسطيني.. الاحتلال يستكمل تدمير مدينة بيت حانون شمال غزة

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دمّرت
طائرات ومدفعية الاحتلال مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة بالكامل على مدار 75 يوماً
من العدوان المستمر على قطاع غزة.
الاحتلال
يدمر بيت حانون بغزة ووفقاً لمصادر فلسطينية، فقد فجرت قوات الاحتلال
الإسرائيلي مئات المنازل في مدينة حانون، التي لم يطالها القصف، وقد سويت كافة
أحياء المدينة التي تقع أقصى شمال شرق القطاع بالأرض، ويقطنها نحو 60 ألف فلسطيني
نزحوا من منازلهم خلال الأسبوع الأول من العدوان على القطاع.
ولم يكتف الاحتلال بتدمير المنازل، بل أقدم على تجريف كافة الأراضي الزراعية، والتي تقدر بآلاف الدونمات، إضافةً إلى إقامة منطقة عازلة على طول المناطق الشمالية والشرقية من القطاع بعمق مئات الأمتار، ولا زالت عمليات التجريف والتدمير مستمرة.
وفي السياق قصفت ودمرت وفجرت قوات الاحتلال مئات المنازل شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وقد سويت الأحياء الشرقية من الشجاعية بالأرض.