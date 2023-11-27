تمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين

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أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل عن تمديد الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والكيان المحتل ليومين إضافيين.





الخارجية القطرية:



تمديد الهدنة لمدة يومين

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وقالت الخارجية القطرية: تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزةوأضافت: تمديد الهدنة يهدف لإدخال مزيد من المساعدات والإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن والأسرىوقال رئيس الهيئة ضياء رشوان إن التمديد لمدة يومين سيشمل إطلاق سراح 20 رهينة من الكيان المحتل، و60 معتقلا فلسطينيا.وأضاف رشوان أنه "مع توقع إطلاق سراح 11 رهينة ، فإن المفاوضات لا تزال مستمرة من أجل إطلاق سراح 33 فلسطينيا".وفي وقت سابق من الإثنين، أعلنت دولة الاحتلال أنها قدمت "خيارا" لحركة المقاومة لتمديد الهدنة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تنتهي صباح الثلاثاء.



وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال إيلون ليفي للصحفيين: "نرغب في استقبال 50 رهينة إضافية لما بعد هذه الليلة، في طريقنا لإعادة الجميع".