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تمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين

بدء سريان الهدنة
فلسطينيون نازحون
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أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل عن تمديد الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والكيان المحتل ليومين إضافيين.

الخارجية القطرية:


وقالت الخارجية القطرية: تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة

وأضافت: تمديد الهدنة يهدف لإدخال مزيد من المساعدات والإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن والأسرى

تمديد  الهدنة لمدة يومين



وقال رئيس الهيئة ضياء رشوان إن التمديد لمدة يومين سيشمل إطلاق سراح 20 رهينة من الكيان المحتل، و60 معتقلا فلسطينيا.

وأضاف رشوان أنه "مع توقع إطلاق سراح 11 رهينة ، فإن المفاوضات لا تزال مستمرة من أجل إطلاق سراح 33 فلسطينيا".

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلنت دولة الاحتلال أنها قدمت "خيارا" لحركة المقاومة لتمديد الهدنة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تنتهي صباح الثلاثاء.

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وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال إيلون ليفي للصحفيين: "نرغب في استقبال 50 رهينة إضافية لما بعد هذه الليلة، في طريقنا لإعادة الجميع".

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