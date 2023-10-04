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صحيفة تواصل الالكترونية

تعيين النائب الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسًا مؤقتًا لـمجلس النواب الأمريكي

النائب الجمهوري باتريك ماكهنري رئيساً مؤقتاً لـمجلس النواب الأمريكي
النائب الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسًا مؤقتًا لـمجلس النواب الأمريكي
أ أ
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عين مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، من ولاية كارولينا الشمالية، قيادة مجلس النواب مؤقتًا بعد شغور منصب رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء.اضافة اعلان
وتم تعيين باتريك ماكهنري، وهو حليف كبير لكيفن مكارثي، رئيسًا مؤقتًا.
وكان اسم ماكهنري مدرجًا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها لتسلم المنصب في حالة شغوره.

صلاحيات رئيس البرلمان المؤقت

ولا يحق لرئيس البرلمان المؤقت، وهو اللقب الرسمي، سوى إجازة عطلة مجلس النواب، وتأجيل الجلسات وإقرار الترشيحات لرئاسة مجلس النواب.
وعزل مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء رئيسه الجمهوري، كيفن ماكارثي، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

تصويت بالأغلبية
وصوت مجلس النواب بـ 216 مع (عزل مكارثي) مقابل 210 ضد.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، الثلاثاء، بأن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، فشلوا في وقف التصويت على قرار عزل رئيسه كيفن مكارثي.

عزل رئيس مجلس النواب
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إنه مستعد لعزله من منصبه في حالة التوصل إلى نتيجة مناسبة للتصويت.
وقال مكارثي، قبل التصويت: “إذا فقدت وظيفتي بحلول نهاية اليوم، فليكن ذلك".
وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، أنه “سيواصل الكفاح من أجل المجتمع الأمريكي".
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اعترف بأنه سيفقد منصبه إذا صوت أعضاء الحزب الديمقراطي وخمسة من زملائه الجمهوريين لصالح عزله.
وقال مكارثي: "إذا انضم خمسة جمهوريين إلى الديمقراطيين فسوف يتم عزلي".

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