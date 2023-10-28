تصادم بين 7 سيارات.. مصرع 48 شخصا في حادث مروع بمدينة عربية

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تسبب سوء حالة الطقس وانتشار الشبورة المائية فى صباح اليوم السبت فى وقوع حادث مروع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى السريع فى منطقة النوبارية فى محافظة البحيرة شمال العاصمة المصرية.





حادث مروع بالبحيرة:

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وارتفعت أعداد المتوفين والمصابين فى حادث البحيرة إلى 48 متوفيًا و59 مصابا بسبب تصام واشتعال سيارات على الطريق الصحراوى السريع فى نطاق محافظة البحيرة.وتسبب الحادث فى وفاة العشرات وإصابة آخرين، بعد اشتعال النيران وانقلاب فى عدد من السيارات تصل إلى 7 سيارات على الأقل، بينها أتوبيسات وسيارات ملاكي.وقد وقع الحادث أمام مدخل قرية الشجاعة على الطريق الصحراوى السريع فى منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة.وتم نقل الجثامين والمتوفين إلى مستشفيى النوبارية ووادى النطرون التخصصى فى نطاق محافظة البحيرة.