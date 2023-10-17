الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الغضب يتزايد..

ترامب يوجه أوصافا قاسية لبايدن: أسوأ مخلوق على الإطلاق

بايدن
بايدن وترامب
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي دونالد ترامب بأوصاف قاسية .

 

ترامب يهاجم بايدن:


وقال ترامب خلال خطاب يقوم ألقاه في ولاية آيوا الأمريكية: "لو أتيت بأسوأ 10 رؤساء سابقين لأمريكا وجمعت أسوأ مافيهم فلن يكون ذلك أسوأ مما فعل جو بايدن".

اضافة اعلان


وأضاف بايدن "إنه المخلوق الأسوأ على الإطلاق لقد دمر بلدنا وأشعل الدمار في العالم، سنمحو عصر بايدن إلى الأبد، صوتوا لي لنجعل أمريكا الأعظم"، حسب تعبيره.

هجوم عنيف


وفي سبتمبر الماضي، كثف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حروبه الكلامية ضد خصمه الرئيس جو بايدن ، كما حرص علي توجيه رسالة خاصة إلى صناع السيارات بولاية ميشيجان التي تعد معقلاً لهذه الصناعة داخل الولايات المتحدة ، وتوفر أكثر من 175 ألف وظيفة.

وفي منشورات علي موقع "تروث سوشيال" ، تعهد ترامب بإنهاء ما أطلق عليه "جنون" بايدن للسيارات الكهربائية" التي تؤدي إلى تفوق الصين علي حد قوله ، وتابع : "لن يكون لدي شعب ولاية ميشيجان العظيمة صناعة سيارات بعد الآن إذا دخل مفهوم المحتال جو بايدن المجنون المتمثل في “جميع السيارات الكهربائية حيز التنفيذ سوف تأخذ الصين كل شيء بنسبة 100%"

مبيعات السيارات


ووجه ترامب رسالة لاتحاد عمال السيارات بالولاية  قائلا: "صوتوا لترامب. اطلب من قادتك تأييدي، وسأحتفظ بكل هذه الوظائف الرائعة، وسأجلب المزيد منها. الاختيار في المدارس والاختيار في السيارات !!!"

ودفعت إدارة بايدن لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية، حيث توقعت وكالة حماية البيئة (EPA) أن ثلثي مبيعات السيارات الجديدة يمكن أن تكون كهربائية بحلول عام 2032 بموجب اقتراح جديد أصدرته الإدارة في وقت سابق من هذا العام

اقرأ أيضا

الكوليرا في اليمن
11:42 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الكوليرا يضرب دولة عربية.. والمرضى يستأجرون الأسرّة لأجل العلاج

نصوص-و-مواد-قانون-مكافحة-المخدرات-و-المؤثرات-العقلية-الجزائري
7:08 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

خطة محكمة بدولة خليجية.. الإطاحة بتشكيل عصابي بحوزته 50 كجم حشيش ومليون قرص مخدر

وزير الخارجية
6:58 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يجري اتصالا بنظيريه الألماني والياباني

العمرة
5:16 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

بشرى لمعتمري هذه الدولة.. خفض رسوم التأمين الصحي لـ 88 ريالا

اقرأ أيضا

الاحتلال يهدد بقصف ٢١ مستشفى بغزة على من فيها من جرحى

هدم 11 ألف منزل.. ارتفاع عدد شهداء غزة لـ ٢٨٥٠ شهيدًا(تقرير)

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب أهواز جنوب غربي إيران

الأمم المتحدة: 9 آلاف قتيل حصيلة الحرب في السودان منذ إبريل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

بايدن 11:06 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

سقطة جديدة لبايدن.. تجبر البيت الأبيض على هذا الأمر؟

جو بايدن 2:18 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أول تعليق من البيت الأبيض بعد عزل "رئيس النواب"

رئيس مجلس النواب الأمريكي 12:01 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

سابقة تاريخية.. عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي

أمريكا 11:38 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

أمريكا تقرر تجميد مساعدات طويلة الأجل لـ أوكرانيا وتكشف السبب

اقرأ أيضا

2023-10-16_02-25-40
2:28 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

اندلاع حريق هائل في شمال لبنان

WhatsApp Image 2023-10-16 at 12.48.50 AM
12:52 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

جريمة كراهية غير مسبوقة .. متطرف أمريكي ينهي حياة طفل مسلم بـ 26 طعنة

رجل مرور كويتي
6:33 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

أغرب مطاردة بالكويت.. يصدم سيارات المارة وعند ملاحقته هدد الشرطة بإنهاء حياته

زلزال
5:50 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

هزة أرضية تضرب الكويت

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الطقس
2:52 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

توقعات خبراء الطقس: كتلة هوائية خريفية تؤثر على 6 مناطق

مواقيت الصلاة
12:26 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

الثلاثاء 2 ربيع الآخر .. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بالرياض

النيابة العامة - جديد
9:11 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

النيابة العامة توضح عقوبة غش أو تداول مواد غذائية ضارة

أهم 10
8:54 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أهم 10.. اختبارات رخصة المعلمين وتحذير المرور وإقراض متضرري العقاري

حساب المواطن
6:29 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل يؤثر تعديل الراتب في حساب المواطن على استحقاق الدفعة الشهرية؟

وزارة النقل
5:56 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هيئة النقل: مشروع النقل الجديد يربط 200 مدينة ومحافظة