ترامب يوجه أوصافا قاسية لبايدن: أسوأ مخلوق على الإطلاق

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هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي دونالد ترامب بأوصاف قاسية .

ترامب يهاجم بايدن:

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وقال ترامب خلال خطاب يقوم ألقاه في ولاية آيوا الأمريكية: "لو أتيت بأسوأ 10 رؤساء سابقين لأمريكا وجمعت أسوأ مافيهم فلن يكون ذلك أسوأ مما فعل جو بايدن".



وأضاف بايدن "إنه المخلوق الأسوأ على الإطلاق لقد دمر بلدنا وأشعل الدمار في العالم، سنمحو عصر بايدن إلى الأبد، صوتوا لي لنجعل أمريكا الأعظم"، حسب تعبيره.





هجوم عنيف



مبيعات السيارات



وفي سبتمبر الماضي، كثف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حروبه الكلامية ضد خصمه الرئيس جو بايدن ، كما حرص علي توجيه رسالة خاصة إلى صناع السيارات بولاية ميشيجان التي تعد معقلاً لهذه الصناعة داخل الولايات المتحدة ، وتوفر أكثر من 175 ألف وظيفة.وفي منشورات علي موقع "تروث سوشيال" ، تعهد ترامب بإنهاء ما أطلق عليه "جنون" بايدن للسيارات الكهربائية" التي تؤدي إلى تفوق الصين علي حد قوله ، وتابع : "لن يكون لدي شعب ولاية ميشيجان العظيمة صناعة سيارات بعد الآن إذا دخل مفهوم المحتال جو بايدن المجنون المتمثل في “جميع السيارات الكهربائية حيز التنفيذ سوف تأخذ الصين كل شيء بنسبة 100%"ووجه ترامب رسالة لاتحاد عمال السيارات بالولاية قائلا: "صوتوا لترامب. اطلب من قادتك تأييدي، وسأحتفظ بكل هذه الوظائف الرائعة، وسأجلب المزيد منها. الاختيار في المدارس والاختيار في السيارات !!!"ودفعت إدارة بايدن لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية، حيث توقعت وكالة حماية البيئة (EPA) أن ثلثي مبيعات السيارات الجديدة يمكن أن تكون كهربائية بحلول عام 2032 بموجب اقتراح جديد أصدرته الإدارة في وقت سابق من هذا العام